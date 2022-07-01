Дружина Павліка відсудила грошову компенсацію у колишньої співака: відома сума

Дружина українського співака Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова – перемогла в суді проти колишньої артиста Лори Созаєвої.

Так, блогерка подавала позов через те, що ексдружина виконавця у Мережі її обізвала тварюкою. За це Созаєва тепер повинна виплатити Реп'яховій грошову компенсацію в розмірі 8 тисяч гривень.

Про це концертна директорка знаменитості повідомила в сторіс свого Instagram.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Як зазначила Катя, вона це показала для того, щоб люди, які пишуть "гидоту" на інших, знали, що за це вони можуть понести відповідальність.

Нагадаємо, дружина Павліка з другої спроби відсудила у Лариси моральну компенсацію за те, що жінка назвала її "нешановною" та "нахабною тварюкою". Першого разу суд відхилив позов Каті через те, що вона неправильно оформила документ. Тоді блогерка з адвокатом виправила всі помилки та знову поїхала до суду.

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