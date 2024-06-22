Дружина Павліка з сином поїхала за кордон і розсекретила, в якій країні відпочиває

Дружина співака Віктора Павліка – блогерка й бізнесвумен Катерина Реп'яхова – вирушила у відпустку без коханого.

Зокрема, разом з 3-річним сином Михасиком і мамою дружина виконавця приїхали на відпочинок до Ізраїлю, перед тим показавшись в аеропорту. До слова, Катерина має у Тель-Авіві родичів, тож вони нарешті побачилися після довгої розлуки. Найрідніші зустріли блогерку просто в аеропорту й привітали з приїздом обіймами.

Катерина Реп'яхова прямує на відпочинку в Ізраїлі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова на відпочинку в Ізраїлі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Так, дружина Павліка у фотоблогу поділилася, що вже побачилася з племінниками, які проживають в Ізраїлі з батьками. Зокрема, блогерка показала кумедні кадри, як племінник бавився з її штативом на галявині. Окрім того, велика щаслива родина наробила знімків на тлі будинку, щоб згадувати теплі дні, проведені разом.

"Коли приїхала тьотя-блогер, Йося розгубився, що робити зі штативом", - насмішила Реп'яхова.

Катерина Реп'яхова на відпочинку в Ізраїлі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова на відпочинку в Ізраїлі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно наймолодший син співака Віктор Павлік відсвяткував день народження. З нагоди 3-річчя Михасика зіркові батьки організували справжню казку й запросили багато друзів іменинника. І вже похизувалися атмосферою свята й фото.

Читайте також: