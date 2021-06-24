Дружина Павліка замилувала знімками виписки з пологового

Катерина Реп'яхова поділилася зворушливими фото у своєму фотоблогу.

Дружина українського співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, яка 10 днів тому народила первістка, потішила шанувальників новими зворушливими знімками.

Так, молода матуся на своїй сторінці в Instagram опублікувла фото, зроблені під час виписки з пологового будинку.

На світлинах Катерина позує з чоловіком, мамою та всіма, хто її приїхав привітати.

instagram.com/repyahovakate

У дописі до фото Катерина подякувала колективу за пологи, івент-компанії за оформлення, а також подружкам за привітання.

instagram.com/repyahovakate

"А ось і фото з виписки. Хочу ще раз подякувати всьому колективу пологового "Адоніс" за максимально комфортні і затишні пологи. Дякую за кульки і ведмедиків. Ведмедики підкорили всіх. Дякую сім'ї, моїм подружкам Ганні і Катюші, що були поруч в момент виписки. Дякую всім друзям і рідним за квіти, подарунки та добрі слова. Дякую вам моя Інста-сім'я, моя улюблена аудиторія, за кожне повідомлення. Вибачте, якщо комусь не відповіла. Ціную кожного", - зазначила під фото дружина музиканта.

instagram.com/repyahovakate

Шанувальники оцінили фото та засипали молоду родину теплими побажаннями.

Катя юна дівчина, а мудрості як у зрілої жінки! Щастя вашій родині!

Вітаємо від душі!

Фотки бомбезні! Ви просто молодці!

Найбільше і найкраще, що може бути в житті,носити найкраще слово мама. Бажаю насолоджуватись кожною секундою життя маленького, щоб він вас радував постійно. Будьте всі щасливі і здорові!

Нагадаємо, днями Катерина Реп'яхова оприлюднила фото, зроблені під час пологів та розповіла, як народжувала сина. Дружина музиканта поділилася подробицями того, як їхній хлопчик з'явився на світ.

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