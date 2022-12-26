Дружина Павліка здивувала архівним фото, на якому зображена 11-річною з майбутнім чоловіком

Також Катерина розповіла, чому Трускавець для неї особливе місто.

Дружина українського співака Віктора Павліка - блогерка Катерина Реп'яхова – поїхала до Трускавця.

Дорогою до міста Катя розповіла, чому ж воно для неї особливе. За словами блогерки, вона провела там багато часу у дитинстві. Ба більше, саме Трускавець познайомив її з творчістю майбутнього чоловіка. Загалом, Павлік часто приїжджав до міста з концертами, а Катерина, своєю чергою, ходила на виступи співака.

"Трускавець. По істині моє рідне місто. Місто мого дитинства. Саме Трускавець познайомив мене з творчістю майбутнього чоловіка", - поділилася Катерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Також блогерка опублікувала доволі цікаве архівне фото. На знімку зображена 11-річна Катя, а поруч з нею її майбутній чоловік – Віктор Павлік. Щоправда, вони тоді навіть явити не могли, що з роками вони стануть подружжям.

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова розповіла про свою оригінальну новорічну традицію. Блогерка поділилася, який саме новий одяг купує, аби зустріти Новий рік.

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