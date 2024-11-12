Дружина Павліка здивувала способом, як їхній 3-річний син заробляє кошти

Катерина дбає про забезпечене майбутнє сина вже у його юному віці.
Дружина співака Віктора Павліка – бізнесвумен і блогерка Катерина Реп'яхова – розсекретила, як її син накопичує кошти у віці трьох років.
Так, Катерина вже не один рік веде активну блогерську діяльність. У результаті вона регулярно отримує пропозиції реклами з грошовою винагородою. У деяких спонсорованих відео дружина співака також знімає їхнього сина Михасика. Проте, як виявилося, хлопчик теж має з цього користь.
Річ у тім, що Реп'яхова вже давно створила для 3-річного Михася окрему банківську картку. І після кожної рекламної інтеграції, де він бере участь, надсилає йому відсоток з суми, наданої рекламодавцями. За словами бізнесвумен, цими коштами її син зможе повноцінно розпоряджатися після досягнення повноліття.
"За кожну рекламу, в якій син бере участь, певний відсоток я пересилаю на його карту і у 18 років він зможе сам розпоряджатися своїми грошима", - зазначила дружина Павліка.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова похизувалася найдорожчими подарунками від чоловіка Віктора Павліка та зізналася, як часто він їй робить сюрпризи.
Читайте також:
- Донька Арнольда Шварценеггера втретє стала мамою і розсекретила стать та ім'я малюка
- В'ячеслав Узелков помер: стала відома причина смерті 45-річного боксера
- Мадонна розійшлася з молодшим на 37 років бойфрендом і здивувала причиною