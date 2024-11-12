Дружина Павліка здивувала способом, як їхній 3-річний син заробляє кошти

Катерина дбає про забезпечене майбутнє сина вже у його юному віці.

Дружина співака Віктора Павліка – бізнесвумен і блогерка Катерина Реп'яхова – розсекретила, як її син накопичує кошти у віці трьох років.

Так, Катерина вже не один рік веде активну блогерську діяльність. У результаті вона регулярно отримує пропозиції реклами з грошовою винагородою. У деяких спонсорованих відео дружина співака також знімає їхнього сина Михасика. Проте, як виявилося, хлопчик теж має з цього користь.

Річ у тім, що Реп'яхова вже давно створила для 3-річного Михася окрему банківську картку. І після кожної рекламної інтеграції, де він бере участь, надсилає йому відсоток з суми, наданої рекламодавцями. За словами бізнесвумен, цими коштами її син зможе повноцінно розпоряджатися після досягнення повноліття.

Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

"За кожну рекламу, в якій син бере участь, певний відсоток я пересилаю на його карту і у 18 років він зможе сам розпоряджатися своїми грошима", - зазначила дружина Павліка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова похизувалася найдорожчими подарунками від чоловіка Віктора Павліка та зізналася, як часто він їй робить сюрпризи.

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