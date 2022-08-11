Дружина Павліка згадала, як співак врятував її від нерозділеного кохання: "Сиділа у нього під вікнами"

Блогерка Катерина Реп'яхова пригадала, як Віктор Павлік врятував її від нерозділеного кохання.

До слова, майбутня дружина співака тоді було ще зовсім юною. І Катерина закохалася у хлопця. Утім, її кохання було невзаємним, що для Реп'яхової було дуже боляче.

Та від сумних думок її врятував майбутній чоловік. Так, Катерина сиділа під вікнами хлопця, який не відповів їй взаємністю, і слухала пісні Віктора Павліка. Саме це допомогло дівчині впоратися з переживаннями.

Катерина Реп'яхова про Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова про Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Я, напевно, ніколи вам не розповідала, але коли мені було років 15-16, мене кинув хлопець. Я сиділа у нього під вікнами, слухала Віктора Павлика, правда, російськомовні пісні, і плакала. Суть у тому, що вже тоді мій чоловік у мої 15 років у складні моменти життя був зі мною", - зізналася блогерка.

Нагадаємо, Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік одружилися 12 травня 2020 року. Утім, закохані відклали весілля через карантинні обмеження. А 15 червня 2021 року Катерина народила співаку сина – Михайла.

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