Дружина Павліка зізналась, що в Ізраїлі живе по сусідству з Пугачовою

28-річна блогерка нині перебуває разом з маленьким сином за кордоном.
Дружина Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова – поїхала з України до сестри в Ізраїль.
Подорож Катя планувала заздалегідь. Діти рідної сестри блогерки святкують день народження, тож вона поїхала з маленьким сином до них, аби привітати племінників особисто.
До речі, в Instagram-stories у Реп'яхової поцікавилися, чи бачила вона російську співачку Аллу Пугачову в Ізраїлі. Як виявилося, дружина Павліка живе по сусідству з артисткою. Сестра Каті натомість бачила, як Пугачова відривалася на концерті Земфіри в Тель-Авіві.
"Алла Борисівна майже сусідка і сестра бачила її на концерті у Земфіри", - розповіла Катерина.
Зазначимо, днями російська співачка Земфіра дала концерт у Тель-Авіві. Алла Борисівна завітала подивитися виступ своєї землячки, яка теж публічно засуджує війну в Україні. Так, Пугачова стояла на VIP-балконі, де була разом з близькою подругою співачки, режисеркою та акторкою Ренатою Літвіновою, та активно танцювала під пісні Земфіри.
Читайте також: