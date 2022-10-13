Дружина Павліка зізналась, що в Ізраїлі живе по сусідству з Пугачовою

Дружина Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова – поїхала з України до сестри в Ізраїль.

Подорож Катя планувала заздалегідь. Діти рідної сестри блогерки святкують день народження, тож вона поїхала з маленьким сином до них, аби привітати племінників особисто.

Племінники Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

До речі, в Instagram-stories у Реп'яхової поцікавилися, чи бачила вона російську співачку Аллу Пугачову в Ізраїлі. Як виявилося, дружина Павліка живе по сусідству з артисткою. Сестра Каті натомість бачила, як Пугачова відривалася на концерті Земфіри в Тель-Авіві.

"Алла Борисівна майже сусідка і сестра бачила її на концерті у Земфіри", - розповіла Катерина.

Алла Пугачова на концерті Земфіри / Фото: instagram.com/repyahovakate

Зазначимо, днями російська співачка Земфіра дала концерт у Тель-Авіві. Алла Борисівна завітала подивитися виступ своєї землячки, яка теж публічно засуджує війну в Україні. Так, Пугачова стояла на VIP-балконі, де була разом з близькою подругою співачки, режисеркою та акторкою Ренатою Літвіновою, та активно танцювала під пісні Земфіри.

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