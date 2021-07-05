Дружина Павліка змінила зачіску та похизувалася трендовою стрижкою

Катерина Реп'яхова зробила каре.

Дружина Віктора Павліка, його концертна директорка Катерина Реп'яхова після народження сина вирішила змінити імідж.

Так, обраниця співака подалася до салону краси та відрізала довге волосся. Катя зробила стильне каре. Результатом змін молода матуся поділилася в Instagram-stories. На відео вона позувала в авто, демонструючи нову стрижку. Видно, що коханій артиста до вподоби "нова вона".

instagram.com/repyahovakate

Про своє перевтілення Катя поки що нічого не сказала. Втім, каре їй неабияк личить.

Нагадаємо, раніше дружина Павліка пояснила прізвище їхнього сина. Дівчина поспілкувалася з підписниками.

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