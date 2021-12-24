Дружина Павліка знову подала позов проти його колишньої Созаєвої: "Їдемо з чоловіком до суду"

Дружина Павліка знову подала позов проти його колишньої Созаєвої: "Їдемо з чоловіком до суду"

Раніше суд відхилив позов дружини співака.

Дружина та концертна директорка українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова знову надумала судитися з колишньою артиста, Лорою Созаєвою.

До слова, Катерина раніше подавала заяву до суду на Созаєву. Обраниця Павліка хоче відсудити у Лариси моральну компенсацію за те, що жінка назвала її "нешановною" та "нахабною тварюкою".

Втім, тоді суд відхилив позов дружини співака через те, що Реп'яхова неправильно оформила документ. Однак Катерина з адвокатом виправила всі помилки та знову поїхала до суду.

Катерина Реп'яхова знову судитиметься з Созаєвою / instagram.com/repyahovakate

Цікаво те, що разом з нею вирушив й Віктор Павлік. Так, раніше обраниця артиста розповіла про конфлікти у їхній родині. Концертна директорка зізналася, що чоловік дуже образив її тим, що не підтримав наміри судитися з Созаєвою.

Катерина Реп'яхова знову судитиметься з Созаєвою / instagram.com/repyahovakate

"Їдемо з чоловіком до суду", - зазначила Катерина.

Тому, схоже, Павлік таки став на бік Реп'яхової.

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