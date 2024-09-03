Дружина Павліка зробила 3-річному сину генетичний аналіз і розповіла про результат: "Руки тремтять"

Дружина співака Віктора Павліка – бізнесвумен і блогерка Катерина Реп'яхова – оприлюднила результати генетичного аналізу 3-річного сина Михася.

Так, блогерка в Instagram доволі часто ділиться подробицями про стан здоров'я сина, якого водить до різноманітних лікарів, щоб дізнатися причину відсутності у нього мови. Також Михась відвідує низку занять, які мали б пришвидшити цей процес. Раніше Катерина називала діагноз хлопчика й ділилася, що затримку мовлення сина спричинила інфекція, яку вона безсимптомно перенесла під час вагітності.

Попри такі попередні медичні висновки, дружина співака вирішила звернутися ще й до генетичних обстежень і точно пересвідчитися, що проблема не у спадковості. Зрештою, Катерина оприлюднила результати аналізу й зізналася, що дуже хвилюється за розшифрування даних. Проте, на щастя, лікарський висновок засвідчив відсутність будь-яких спадкових відхилень у 3-річного Михася, що потішило Реп'яхову. Щоправда, спеціалістка все ж виявила видозміни певного гену.

Катерина Реп'яхова про генетичний аналіз сина / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Прийшов результат. Руки тремтять. Невролог відповіла: "На основі даних екзомного секвенування спадкового захворювання немає. Під час внутрішньоутробного розвитку плода відбулися зміни в гені, які призвели до затримки психомовного розвитку Михайла", - поділилася бізнесвумен.

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія повідомила про прикрий інцидент з донечкою Мірабеллою. Знаменитість показала доньку на лікарняному ліжку й розповіла, що з нею трапилося.

Читайте також: