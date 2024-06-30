Дружина Павліка зводила сина до ізраїльських лікарів і поскаржилася на їхню медицину

Дружина співака Віктора Павліка – блогерка й бізнесвумен Катерина Реп'яхова – поділилася результатами обстеження сина в ізраїльській клініці.

Так, обраниця співака нещодавно вирушила з мамою та сином до Ізраїлю, де живе частина їхньої родини. Не втрачаючи можливостей, Катерина повела 3-річного сина Михасика до лікарів, адже досі бореться з затримкою у нього мовлення. Як зізналася блогерка, за один сеанс у невролога й первинне обстеження дитини вона віддала 16 500 грн. Вже після консультації Реп'яхова порівняла цей досвід з попередніми і зазначила, що вона незадоволена результатом. Ба більше, за словами дружини Павліка, фахівчиня назначила її 3-річному сину лікування, яке використовується з 12 років.

Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Ми були сьогодні у невролога. Якщо коротко: мені дуже сильно не сподобалося. А мені є з чим порівняти. Ми з сином відвідали понад 15 спеціалістів: неврологи, нейропсихологи, психіатри. Психіатр в Україні за 1200 грн і невролог за 16 500 грн в Ізраїлі – ефект один. Підхід однаковий, знання на одному рівні. Прописала ця лікарка ліки, які даються з 12 років і у яких побочка. У мене все", - написала блогерка.

Нагадаємо, нещодавно син Віктора Павліка відсвяткував 3-річчя. Зіркові батьки влаштували справжнє свято для іменинника й показали, яким казковим воно було.

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