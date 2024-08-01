Дружина Павліка зворушила відео з сином, який сказав перші слова після затримки мовлення: "Плачу"

Дружина українського співака Віктора Павліка – блогерка та бізнесвумен Катерина Реп'яхова – поділилася радісною новиною.

Так, їхній з музикантом трирічний син Михасик сказав перші слова. Які відомо, раніше у хлопчика діагностували затримку мовлення. Тож, Катерина докладала максимум зусиль, аби син якнайшвидше заговорив. Зокрема, водила Михася на нейрокорекцію, іпотерапію, дельфінотерапію, логопеда та зверталася до низки інших методів. Результатом тривалого шляху від мовчання до омріяних перших слів "мама", "персик" дружина Павліка показала у відео, яке розмістила в Instagram.

Дружина Павліка зворушила першими словами їхнього 3-річного сина

Наразі син співака продовжує регулярно відвідувати спеціалістів і щодня удосконалює мовлення. Катерина неодноразово наголошувала, що не збирається зупинятися й зробить все для щасливого майбутнього Михася.

Також обраниця музиканта зізналася, що вона не стримувала сліз, коли монтувала ролик: "Плакала, поки монтувала". У коментарях юзери розділили емоції зіркової мами й потішилися помітним прогресом Михася.

Я плачу, ви чудові

Мишко такий прекрасний хлопчик

Незабутні моменти. Молодчинка

Прекрасний хлопчик! Все тобі вдається і все буде прекрасно! Тільки вперед

Успіхів Михасику в розвитку... Він молодець

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова зізналася, чому її чоловік Віктор Павлік не готовий до другої дитини.

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