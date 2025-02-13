Дружина Позитива після пологів схудла на 12 кг і показала, як змінилася її фігура: "Соромлюся тіла"

Юлія Сахневич продемонструвала, який вигляд має її фігура через місяць після народження доньки.

Дружина співака Позитива після пологів схудла на 12 кілограмів і показала, як змінилося її тіло.

Танцівниця Юлія Сахневич понад місяць тому вперше стала мамою. Наразі ж хореографиня повертає своє тіло в форму, яка була до вагітності. Дружина Позитива опублікувала в Instagram-stories фото, де показала, який вигляд мала за два дні до пологів та як змінилася через місяць після народження доньки.

"Соромлюся, звісно, зараз стану тіла і шкіри, але лишу на згадку свій старт повернення у форму", - поділилася знаменитість.

Юлія Сахневич / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Юлія Сахневич говорить, що після народження доньки вже схудла на 12 кілограмів. Наразі вона, схоже, планує повертатися до спорту та виконувати фізичні вправи. Зокрема, фото "до" танцівниця опублікувала задля того, аби в неї був стимул не лінуватися, а щодня працювати над своїм тілом.

"Наразі мінус 12 кг. І щоб мотивацією було не лінуватися. Навіть, коли не висипаєшся! А це щодня", - поділилася танцівниця.

Юлія Сахневич / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Нагадаємо, 27 січня доньці Позитива та Юлії Сахневич виповнився місяць. З нагоди особливої дати закохані показували милі фото дівчинки, яку вони назвали Марією.

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