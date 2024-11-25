Дружина Позитива посвітила округлим животиком і зізналась, скільки кіло набрала під час вагітності

Дружина співака Позитива – танцівниця Юлія Сахневич – поділилася подробицями про свою першу вагітність.

Зокрема, хореографиня у фотоблогу поспілкувалася з підписниками, які поставили їй чимало цікавих запитань. Звичайно, користувачів цікавила вагітність Юлії. В обраниці Позитива запитали, скільки кіло вона набрала. Дружина Позитива показалася у накидці з пір'я, яка зовсім не приховувала її помітно округлий животик. Також Юлія зізналась, що вже набрала 11,5 кіло.

Юлія Сахневич / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Окрім того, у танцівниці поцікавилися, чи планують вони партнерські пологи. Юлія Сахневич відповіла, що до вагітності поставилися відповідально удвох. Тож, Юлія та Позитив разом ходять на планові огляди до лікарів, а також планують партнерські пологи.

"Від самого початку вирішили, що підемо на пологи разом, як і на всі візити до лікаря", - поділилася танцівниця.

Позитив та Юлія Сахневич / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Нагадаємо, Позитив та Юлія Сахневич раніше влаштували таємну гендер-паті. Щоправда, подружжя поки тримає в таємниці стать майбутнього первістка. Закохані планують це розкрити вже після народження маляти. Нещодавно ж Позитив розповів, на якому терміні вагітності перебуває його кохана.

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