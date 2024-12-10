Дружина Позитива розкрила проблему на останніх тижнях вагітності й насмішила рішенням чоловіка

Дружина співака Позитива – танцівниця Юлія Сахневич – поділилася кумедними кадрами незадовго до народження у них первістка.

Так, зіркове подружжя підняло фанам настрій кумедним роликом в Instagram. Зокрема, Юлія у кадрі продемонструвала всі "проблемки третього триместру". І тим самим з помітно округлим животиком поділилася, з якими труднощами стикається під час звичайних хатніх справ.

У ролику дружина зірки зняла себе на відео під час одягання шкарпеток, прання та прибирання. Під час цих процесів танцівниці вже доволі важко нагинатися. Тож щоразу вона вигадує кумедні методи для полегшення життя на останніх тижнях вагітності.

Позитив з дружиною насмішив методами, які полегшують вагітність

Водночас зі своєю винахідливістю на допомогу їй прийшов чоловік. Позитив для вагітної дружини також запропонував унікальний спосіб, як надмірно не нагинатися. І з кухонними щипцями у руках наочно продемонстрував, як з підлоги підіймає різні предмети без зайвих зусиль. Це неабияк розвеселило Сахневич, яка спочатку скептично дивилася на це, а потім зрозуміла в чому річ.

Зазначимо, співак Позитив з дружиною Юлією Сахневич доволі рідко коментують особисте життя. Зокрема, про народження первістка пара сповістила фанам лише на останніх місяцях вагітності танцівниці. Зараз зірки продовжують приховувати стать майбутнього малюка та будь-які інші подробиці. Щоправда, раніше вони ділилися, що гендер-паті все ж було.

Нагадаємо, нещодавно у родині Володимира Остапчука народився син. Його дружина Катерина показала новонародженого у пологовому.

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