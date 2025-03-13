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Дружина Позитива розсекретила, як він змінився після народження доньки

Дружина Позитива розсекретила, як він змінився після народження доньки

Позитив із дружиною та донькою / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Тим часом музикант поділився, коли планує повертатися до роботи.

Дружина українського співака Позитива, справжнє ім'я якого Олексій Завгородній, розповіла, як він змінився після народження доньки.

Танцівниця Юлія Сахневич у програмі "ЖВЛ представляє" говорить, що Марійка, яка з'явилася на світ понад два місяці тому, лише зміцнила їхню сім'ю. Артист став ще більше проявляти кохання до дружини, неабияк її підтримує, допомагає з донечкою та перебуває поруч.

"Якихось проявів кохання від чоловіка більше. Він більше підтримує, перебуває поруч і допомагає. Певно, це ще сильніше скріпило нашу родину", - поділилася Юлія Сахневич.

До речі, музикант брав паузу в кар'єрі, аби допомагати дружині з донечкою. Наразі ж артист планує повертатися до роботи, тим більше кохана не проти. Виконавець ділиться, що вже час випускати нові пісні. Що ж стосується композиції-присвяти донечці, то такого у планах Позитива поки що немає. Музикант переконаний, що пісня має народитися від душі.

Позитив, його дружина і нове життя з донькою – чи є місце для сварок? ЖВЛ представляє

Позитив, його дружина і нове життя з донькою – чи є місце для сварок? ЖВЛ представляє

"Я думаю, що Юлія мене відпустить, щоб я знову повернувся до своєї роботи. Мені зателефонували три артисти і кажуть: "У нас є ідея". Але мені треба свої пісні писати", - зазначив артист.

Нагадаємо, раніше у коментарі сайту ТСН.ua Позитив розповів про майбутнє хрещення донечки. Виявляється, співак планує породичатися з шоуменом Даніелем Салемом.

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