Дружина Позитива замилувала фото їхньої доньки, якій виповнився місяць

У родині українського співака Позитива свято.

Сьогодні, 27 січня, його донечці Марії виповнився один місяць. З цієї нагоди у фотоблогу дружина артиста Юлія Сахневич опублікувала нові фото крихітки. На зображенні дівчинка позує у білому боді та з бантиком на голові. Довкола неї видніються святкові декорації.

Позитив з донькою / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Також Юлія показала фото з чоловіком у новому батьківському статусі. На кадрах пара насолоджується новою сторінкою життя, цілує Марію та фотографується у стінах власного будинку.

Позитив з донькою та дружиною / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Донька та дружина Позитива / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

У підписі фото дружина Позитива здивувалася, як так швидко минає час. І до того ж таким чином зірки повідомили, що донечка Марія з'явилася на світ 27 грудня.

"Час летить швидко. Наше перше маленьке свято. Підіймаємо свої молочні келихи", - привітала танцівниця.

Як відомо, Позитив та Юлія Сахневич тривалий час приховували, як своє весілля, так і народження первістка. Тому сповістили про появу Марії лише за декілька тижнів, коли вже виписалися з пологового. А нещодавно закохані показували кадри з милої прогулянки з крихіткою.

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