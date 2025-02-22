Дружина Позитива замилувала кадрами новонародженої донечки з першої фотосесії

Дружина співака Позитива замилувала першими фото їхньої доньки Марії.

Танцівниця Юлія Сахневич у фотоблогу показала зворушливі світлини, де крихітка позує у фотостудії. Щоб залишити спогади про перші тижні життя Марії, зіркове подружжя звернулося за допомогою до фотографа немовлят. Тож, створивши відповідні умови, новонароджену пофотографували у різноманітних милих луках.

Донька Позитива / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Донька Позитива / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Донька Позитива / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Також родина зробила й декілька спільних фото у новому складі. На зображенні Позитив ніжно тримає та цілує первістка на руках, а Юлія пригортається до них обох. За словами фотографині Олени Пономарьової, для неї закарбувати спогади було дуже відповідальною місією.

Позитив з родиною / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Позитив з родиною / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

"Перша зйомка новонародженого – це завжди особлива подія. Трохи хвилювання, море ніжності і така невловима краса перших днів життя. Я уявляю, як одного дня вже доросла "малеча" буде слухати від мами і тата про те, як вони готувалися до цього дня, як усміхалися крізь втому і як кожен кадр ставав маленькою частинкою великої родинної історії", - написала Олена.

Своєю чергою, дружина співака поділилася, що зараз її донечка вже підросла й почала капризувати. Зокрема, хоче завжди бути поруч з мамою на руках. Тож Сахневич намагається поступово звикати до такого.

Юлія Сахневич з донькою / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Нагадаємо, нещодавно співак Позитив розкрив подробиці пологів дружини та як вони спочатку хотіли назвати донечку, але потім відмовилися.