Ексдружина Пятова вперше висловилася про розлучення з футболістом: "Ні з ким не спілкуюся"

Ексдружина відомого українського футболіста Андрія Пятова Юлія вперше за тривалий час висловилася про їхнє розлучення.

Так, колишня обраниця знаменитості вийшла на зв'язок у своєму фотоблогу і подякувала всім за підтримку. Водночас Юлія побажала сил парам, які зараз проходять схожий період розриву.

"Хочу сказати велике дякую за підтримку. Стільки повідомлень від незнайомих людей не надходило ніколи. Стільки жінок і чоловіків мене підтримує. Але хочу сказати, що треба час, щоб усе це пройти. І хто це проходив чи зараз проходить такий самий процес, як і ми з Андрієм, то усім нам сил", - сказала Юлія у своїх Instagram-сторіз.

Юлія Пятова

Ексдружина Пятова не стала вдаватися в подробиці стосунків з колишнім обранцем, але зазначила, що не впадає у відчай. Натомість каже, що дає собі час оговтатися й готова рухатися далі, сподіваючись на мир в Україні.

"На дзвінки поки не відповідаю й ні з ким не спілкуюся, але бачила всі повідомлення. І бачила, хто не написав і не підтримав, усіх запам'ятала. Нічого, рухаємося далі. Усе буде добре. Аби закінчилася війна – то найстрашніше. Усе інше налагодиться – я впевнена в цьому", - наголосила Юлія.

Юлія Пятова на городі

Нагадаємо, Андрій та Юлія Пятови були одруженими від 2005 року. За період шлюбу у них народилося четверо дітей. Проте на початку листопада стало відомо, що пара подала документи на розлучення. Згодом футболіст пояснив причину такого рішення й назвав, хто був ініціатором.

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