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Дружина Пєскова нахабно вкрала хіт відомої української співачки для свого шоу

Дружина Пєскова нахабно вкрала хіт відомої української співачки для свого шоу

Росіяни вкрали пісню Христини Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Христина Соловій має намір судитися з росіянами.

Дружина прессекретаря Владіміра Путіна Дмитра Пєскова, фігуристка Тетяна Навка, яка, до речі, родом з Дніпра, нахабно вкрала для свого льодяного шоу хіт Христини Соловій "Тримай".

Навка переклала композицію української виконавиці російською мовою. Ба більше, дружина Пєскова також використала у своєму шоу легендарний "Щедрик" Леонтовича та  "Ніч яка місячна" Лисенка. І всі українські твори були перекладені російською.

Зазначимо, що "Ніч яка місячна" у шоу росіянки виконують співачка-зрадниця Ані Лорак зі співаком Олександром Панайотовим.

Дружина Пєскова нахабно вкрала українські пісні для свого шоу і переклала їх російською

Дружина Пєскова нахабно вкрала українські пісні для свого шоу і переклала їх російською

Христина Соловій на крадіжку своєї пісні росіянами вже відреагувала. Артистка повідомила, що збирається судитися і попросила в українців про допомогу:

"Отримала від вас чимало позначок у відео Навки. Це не перша крадіжка моїх творів рашистами. І йдеться не про крадіжку однієї пісні "Тримай". Йдеться про апропріацію (присвоєння) культурної спадщини українців. Я свідома того, що засудити винних буде нелегко. Звертаюся до усіх українців, зокрема і за кордоном, допомогти мені з пошуком і встановленням причетних юридичних осіб цього "шоу". Українська пісня - це зброя. І це той випадок, коли ми повинні об'єднуватись, аби відборонити своє", - рішуче повідомила Соловій.

Росіяни вкрали пісню Христини Соловій / © instagram.com/soloviyka
Росіяни вкрали пісню Христини Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Зазначимо, що це вже не вперше коли росіяни крадуть композиції українських виконавців. Так от, у скандальному серіалі "Слово пацана" росіяни цинічно використали композицію "Моя душа" української співачки Лілу45.

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