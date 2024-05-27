Дружина Решетніка без дітей і чоловіка вирушила за кордон і показала, як минула її відпустка

Дружина ведучого Григорія Решетніка – блогерка Христина Решетнік – показала, як минула її відпустка без родини.

Так, дружина ведучого у фотоблогу повідомила, що разом з друзями поїхала до Іспанії. Свій вільний час блогерка присвятила вивченню околиць, архітектури і тамтешньої величі природи. До того ж Христина насолоджувалася місцевою кухнею і навіть встигла побувати на Гібралтарі й помилуватися неймовірними краєвидами.

"Ця поїздка з дівчатами – ковток свіжого повітря для мене! Ми говоримо нон-стоп, аж горло болить, їмо, гуляємо і знову говоримо. Проте, найголовніше, що ця поїздка до Іспанії сповнена неймовірної кількості вражень і емоцій! Прокинувшись вранці, ми подумали, а чому б не поїхати в іншу країну, яка знаходиться в годині їзди від нас – і ось ми уже на Гібралтарі. Щастя, що зараз українців пускають сюди без візи. Світ такий цікавий і різнобарвний. Але кожну хвилину у мене виникає єдине запитання – чому вони мають можливість жити спокійно і насолоджуватись життям, а ми і наші діти в Україні – ні? Запитання, мабуть, риторичне", - поділилася враженнями дружина Решетніка.

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Щоправда, відпустка Христини вже добігає кінця. Тож блогерка поділилася, яким видався крайній день в теплій Іспанії. Зокрема, похизувалася дівич-вечором у чудовій компанії, з якою накрила стіл просто неба. Також дружина Григорія подякувала коханому та їхнім дітям, що дозволили мамі відпочити.

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Мої красуні, дякую вам за ці неймовірні емоції, безкінечні розмови до рання, атмосферу і натхнення. Люблю вас! Ну і дякую моїм хлопцям, що відпустили маму в дівчачий тріп", - написала Христина.

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