Дружина Решетніка із синами показала, як вдома прикрасила ялинку

Цьогоріч сім'я ведучого Григорія Решетніка вже поставила вдома святкову ялинку. Дружина шоумена – Христина – показала, як вони прикрасили новорічне деревце.

Сім'я Решетніка вбрала ялинку на минулих вихідних. Новорічне деревце вони прикрасили у червоних кольорах. Як поділилася Христина, це підняло їхнім трьом синам новорічний настрій, і від ялинки вони не відходять ні на мить.

"На вихідних ми нарядили ялинку і нарешті зробили біля неї фото. Хлопці були в прекрасному настрої, від нашої красуні не відходять ні на мить. Сашуня навчився говорити слово "лялинка". Як же діти хочуть свята, і нікому не вдасться його у нас забрати", - зазначила Христина.

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Дружина Решетніка також додала, що опублікувала новорічні кадри у фотоблогу, аби поділитися святковим настроєм із підписниками.

"Заряд позитивного настрою - ділимося з вами! На здоров'я", - додала Христина.

Нагадаємо, нещодавно ексдружина Віталія Кличка також показала, як прикрашала ялинку. Компанію Наталії Єгоровій склали їхні з мером Києва дорослі сини.

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