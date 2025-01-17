Дружина Решетніка насмішила конфузом росіян, які випадково перетнулися з нею на відпочинку

Неприємна зустріч сталася в Домінікані.
Дружина українського ведучого Григорія Решетніка поділилася враженнями від подорожі з дітьми до Домінікани.
Як зізнається Христина, все минало добре, аж допоки не стався дивний випадок. Так, на вечері у теплій країні з трьома синами дружина ведучого випадково перетнулася з росіянами. Вони опинилися просто за сусіднім столиком під час вечері.
Проте блогерка зазначає, що громадян країни-агресорки одразу налякала українська мова, якою між собою спілкувалися сини Решетніків. Тож російська родина одразу зрозуміла в чому річ й накивала п'ятами. Христина зізналася, що це неабияк повеселило її й так має бути завжди.
"Коли ми сіли за стіл, діти почали щось активно обговорювати. А я звернула увагу, що за сусіднім столом пара так пильно дивилася й потім швидко зібралася та втекла. Потім зрозуміла, що це були москалі. Правильно, нехай бояться української мови і нас, українців", - зізналася знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно Христина Решетнік ділилася історією, як перед поїздкою за кордон її зупинили просто на польському кордоні. Блогерка назвала причину такого рішення прикордонників.
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