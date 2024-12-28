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Дружина Решетніка натякнула на вагітність: "Все може бути"

Дружина Решетніка натякнула на вагітність: "Все може бути"

Григорій Решетнік із дружиною та синами / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Христина розкрила плани на майбутнє.

Дружина ведучого Григорія Решетніка – блогерка Христина Решетнік – неочікувано заговорила про поповнення у родині.

Спершу у своєму фотоблогу Христина зізналася, що на новорічні свята утримуватиметься від алкоголю. Це і породило безліч запитань від юзерів, чи не вагітна вона. У відповідь блогерка не стала вдаватися у подробиці та відповіла, що "все може бути". І додала, що після трьох синів хоче ще одну донечку.

"Завжди "за", бо годинничок тік-так. Люблю запах цих маленьких пиріжечків", - наголосила дружина ведучого.

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik
Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik
Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik
Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Знаменитість також поділилася, чи планує у майбутньому емігрувати за кордон через постійні обстріли та безпеку дітей. На це Христина одразу відповіла чітко. Вона запевнила, що лише на Батьківщині почувається найщасливішою, тому нікуди не виїжджатиме.

"Ні звісно! Бо добре там, де нас немає! Я народилась тут і відчуваю, що я потрібна Україні. Може, пафосно звучить, але тут я по-справжньому щаслива", - зізналася Решетнік.

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik
Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно про поповнення в родині повідомила Ліза Глінська. Вона розкрила подробиці передчасних пологів і показала труднощі, з якими зіткнулася під час виношування двійні.

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