Дружина Решетніка показала архівні кадри з пологового, коли народжувала третього сина

Сьогодні, 28 листопада, у родині ведучого та шоумена Григорія Решетніка свято. Наймолодшому сину знаменитості – Олександру – виповнюється два рочки.

З нагоди свята подружжя привітало наймолодшого синочка з днем народження. Щасливі батьки побажали хлопчині рости здоровим та щасливим.

Дружина Григорія Решетніка із сином / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"З днем народження наше найменше щастя. Ми постійно повторюємо, як ми раніше жили без нашого щокастого малюка, який постійно усміхається, просить "нямку" і обожнює гратися "бумками". Будь нам всім здоровим і щасливим. З днем народження!" – написали батьки іменинника.

Григорій Решетнік із сином / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Окрім цього, Христина опублікувала архівні фото, які були зроблені у пологовому будинку, коли тільки-но народився Олександр.

Григорій Решетнік із дружиною і сином / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"А фото з архіву, як нагадування, як швидко ростуть діти. Любимо тебе, наш Олександр Решетнік. Твоя мама, тато і брати", - зазначили батьки.

Сини Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Зазначимо, раніше Христина відповіла шанувальникам, за яких умов поїде з синами з Києва. Також дружина ведучого прокоментувала, чому, попри постійні відключення світла, залишається у столиці.

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