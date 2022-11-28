Дружина Решетніка показала архівні кадри з пологового, коли народжувала третього сина

Також Христина зворушливо привітала синочка з днем народження.
Сьогодні, 28 листопада, у родині ведучого та шоумена Григорія Решетніка свято. Наймолодшому сину знаменитості – Олександру – виповнюється два рочки.
З нагоди свята подружжя привітало наймолодшого синочка з днем народження. Щасливі батьки побажали хлопчині рости здоровим та щасливим.
"З днем народження наше найменше щастя. Ми постійно повторюємо, як ми раніше жили без нашого щокастого малюка, який постійно усміхається, просить "нямку" і обожнює гратися "бумками". Будь нам всім здоровим і щасливим. З днем народження!" – написали батьки іменинника.
Окрім цього, Христина опублікувала архівні фото, які були зроблені у пологовому будинку, коли тільки-но народився Олександр.
"А фото з архіву, як нагадування, як швидко ростуть діти. Любимо тебе, наш Олександр Решетнік. Твоя мама, тато і брати", - зазначили батьки.
Зазначимо, раніше Христина відповіла шанувальникам, за яких умов поїде з синами з Києва. Також дружина ведучого прокоментувала, чому, попри постійні відключення світла, залишається у столиці.
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