Дружина Решетніка показала фото з їхнього весілля та заговорила про народження доньки

Дружина українського ведучого Григорія Решетніка показала фото з їхнього весілля та заговорила про народження доньки.

Блогерка Христина Решетнік вирішила відверто поспілкуватися з прихильниками в Instagram. У сторіз обраниці шоумена поставили чимало запитань. Зокрема, у Христини поцікавилися, яка подія в житті їй запам'яталася найбільше. Блогерка відповіла, що це весілля з чоловіком, а також опублікувала фото зі свята. Ну і, звичайно ж, це народження їхніх синів.

"Весілля 10.10.10. І, звісно, народження трьох синів", - відповіла блогерка.

Григорій Решетнік із дружиною / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Тим часом у дружини Григорія Решетніка запитали, чи хотіли б вони стати батьками донечки. Христина чесно зізналась, що в планах таке є. Подружжя планує вагітність після закінчення війни в Україні.

"Хотілося б (народити доньку – прим. ред.), але тут вже як Бог дасть. Ще разок спробуємо ризикнути після перемоги. Нашим хлопцям пасує сестричка, правда?" – чесно зізналась блогерка.

Решетніки планують четверту вагітність / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно Христина Решетнік разом із синами відпочивала за кордоном. Виявилося, що ведучий теж перебував із сім'єю. Григорій Решетнік вже прокоментував, чому приховував це.

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