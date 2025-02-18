Дружина Решетніка показала фото з їхнього весілля та заговорила про народження доньки

Христина розкрила плани про поповнення в родині.
Дружина українського ведучого Григорія Решетніка показала фото з їхнього весілля та заговорила про народження доньки.
Блогерка Христина Решетнік вирішила відверто поспілкуватися з прихильниками в Instagram. У сторіз обраниці шоумена поставили чимало запитань. Зокрема, у Христини поцікавилися, яка подія в житті їй запам'яталася найбільше. Блогерка відповіла, що це весілля з чоловіком, а також опублікувала фото зі свята. Ну і, звичайно ж, це народження їхніх синів.
"Весілля 10.10.10. І, звісно, народження трьох синів", - відповіла блогерка.
Тим часом у дружини Григорія Решетніка запитали, чи хотіли б вони стати батьками донечки. Христина чесно зізналась, що в планах таке є. Подружжя планує вагітність після закінчення війни в Україні.
"Хотілося б (народити доньку – прим. ред.), але тут вже як Бог дасть. Ще разок спробуємо ризикнути після перемоги. Нашим хлопцям пасує сестричка, правда?" – чесно зізналась блогерка.
Нагадаємо, нещодавно Христина Решетнік разом із синами відпочивала за кордоном. Виявилося, що ведучий теж перебував із сім'єю. Григорій Решетнік вже прокоментував, чому приховував це.
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