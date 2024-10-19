Дружина Решетніка показала, як ведучий за кордоном 41-річчя відсвяткував: "Гриша був вражений"

Дружина ведучого Григорія Решетніка – блогерка Христина Решетнік – розповіла про незвичний сюрприз для коханого.

Так, 17 жовтня ведучий відсвяткував свій день народження. Важливий день пара відсвяткувала наодинці у Чехії. Спочатку Григорій прогулявся з коханою вуличками Праги та поснідав з нею разом. Проте ввечері на іменинника чекав сюрприз. Як виявилося, його друзі-українці таємно організували для нього святкову вечерю й напередодні надіслали запрошення. Тож, Решетнік не міг стримати емоцій щастя від теплої зустрічі з близькими.

Григорій Решетнік з дружиною святкує 41-річчя у Чехії / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Григорій Решетнік з дружиною святкує 41-річчя у Чехії / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Григорій Решетнік з дружиною і друзями святкує 41-річчя у Чехії / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Григорій Решетнік з дружиною і друзями святкує 41-річчя у Чехії / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Спершу був святковий сніданок. Потім була прогулянка містом. Наші друзі присилають мені запрошення на зустріч. Ми приходимо, а там сюрприз. Найрідніші люди в Чехії прийшли вітати коханого. Людей приходило все більше. Сказати, що Гриша був вражений – нічого не сказати. Не міг повірити в те, що відбувається. Він нічого не знав і не здогадувався. І головне побажання коханому від усіх – маленька принцеса", - поділилася Христина Решетнік.

Григорій Решетнік з дружиною і друзями святкує 41-річчя у Чехії / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Григорій Решетнік з дружиною і друзями святкує 41-річчя у Чехії / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Григорій Решетнік з дружиною і друзями святкує 41-річчя у Чехії / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Григорій Решетнік з дружиною і друзями святкує 41-річчя у Чехії / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, Григорій і Христина Решетніки нещодавно завітали на ще одну важливу подію друзів у Празі. Вони стали вінчальними батьками й показали, як минуло таїнство в іноземному храмі.

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