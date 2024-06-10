Дружина Решетніка показала, як їхній 11-річний син попрощався з молодшою школою

Дружина ведучого Григорія Решетніка – блогерка Христина Решетнік – показала випускний їхнього сина Івана.

Так, 11-річний Іван днями закінчив 4-й клас в одній зі столичних шкіл. На свято також завітали батьки учнів. Зокрема, вони організували для школярів-випускників свято й замовили великий торт, задекорований різнокольоровими кульками.

Випускний сина Григорія та Христини Решетніків / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Христина опублікувала низку фото з Іваном і здивувалася, як швидко за весь цей час підріс її син. Також не обійшлося без групової фотосесії всім класом, де щасливі підлітки позують поблизу торта в очікуванні на святкування.

Син Григорія та Христини Решетніків / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Син Григорія та Христини Решетніків / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Іван відсвяткував випускний. Куди ж вони так швидко ростуть", - написала зіркова мама.

Після такого важливого дня юнак попозував на вулиці у яскравому образі, який складався з шортів, футболки і кепки.

Син Григорія та Христини Решетніків / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

У коментарях фани привітали родину смайликами у формі сердечок і вогників.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Тімур Мірошниченко з дружиною також ділився досягненнями своєї донечки Мії. П'ятирічна дівчинка закінчила дитячий садок і похизувалася особливою нагородою.

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