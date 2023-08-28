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Дружина Решетніка показала, як з трьома синами ховалася в укритті та спала в авто під час тривоги

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Дружина Решетніка показала, як з трьома синами ховалася в укритті та спала в авто під час тривоги

Григорій Решетнік із дружиною та синами / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Сім'я ведучого не нехтує сигналами повітряної тривоги та кожного разу спускається до підземного паркінгу.

Дружина телеведучого Григорія Решетніка - Христина – показала, як з трьома синами ховалася в укритті під час повітряної тривоги.

Зокрема, сімейство лише 27 серпня повернулося до Києва. Христина думала, що вночі вони зможуть відпочити від дороги. Однак пролунав сигнал повітряної тривоги. Сім'я шоумена не нехтує безпекою, тож вони з дітьми спустилися до підземного паркінгу.

У Києві вночі була повітряна тривога / © instagram.com/kristina_reshetnik
У Києві вночі була повітряна тривога / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"З корабля на бал (укриття). Київ зустрічає…Думали поспати після дороги…", - поділилася Христина.

Христина Решетнік із сином / © instagram.com/kristina_reshetnik
Христина Решетнік із сином / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

До слова, хоч повітряна тривога лунала не довго, однак діти Решетніків хотіли спати. Тож Христина зробила їм імпровізовані ліжка в авто.

Діти Григорія Решетніка / © instagram.com/kristina_reshetnik
Діти Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Діти найбільше боялися ось цих сирен знову, але молодці, спокійно дуже відреагували", - зазначила дружина ведучого.

Діти Григорія Решетніка / © instagram.com/kristina_reshetnik
Діти Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

До речі, Христина також відповіла на дивні докори деяких коментаторів, що вона кожного разу водить дітей до укриття. За словами дружини Решетніка, так вони точно будуть у безпеці.

"Знову вони по укриттях дітей водять", - пишуть мені…Але краще так! Бережіть себе і своїх дітей", - додала Христина.

Григорій Решетнік із синами / © instagram.com/kristina_reshetnik
Григорій Решетнік із синами / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно дружина Григорія Решетніка разом з трьома синами була за кордоном на відпочинку. Христина ділилася пікантними кадрами та в купальнику хизувалася стрункою фігурою на березі моря.

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