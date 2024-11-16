Дружина Решетніка приголомшила, як змінилася її фігура після трьох вагітностей: фото до та після

Дружина ведучого Григорія Решетніка – блогерка Христина Решетнік поділилася своїм рецептом схуднення.

Так, у фотоблогу 34-річна Христина неодноразово демонструвала струнку та підтягнуту фігуру. Цього разу блогерка розкрила, що насправді так було не завжди. Зокрема, на давніх фото вона показала, який вигляд мала після пологів, за час яких набирала до 12 кг. Крім того, за словами дружини ведучого, на її вагу також значно впливав стрес на початку війни.

Дружина Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Дружина Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Дружина Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Однак блогерка зізнається, що не зверталася до жодних пластичних операцій. Натомість вона брала себе в руки й впевнено крокувала до форми мрії за допомогою спорту. Так, останні 15 років фізичні навантаження завжди присутні у житті Христини.

"Перше фото – зараз. Інші – після пологів, вагітностей, набору ваги і під час стресу. Після трьох пологів я набирала по 9-12 кг. Але дряблість тіла мене не влаштовувала і я через два місяці уже працювала в залі. Найбільше ваги додалось на початку 2022 року – ці стресові +7кг були для мене просто жахливі. Через чотири місяці я взяла себе в руки – спорт, налагодила харчування і досягла бажаного результату. Я останні 15 років займаюсь спортом, люблю зал і тренування. Розумію, що це не тільки спосіб мати привабливий зовнішній вигляд, але і внутрішня впевненість в собі, яка так важлива для жінки", - поділилася дружина Решетніка.

Дружина Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно Христина Решетнік назвала причини, через які може не порозумітися із зірковим чоловіком.

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