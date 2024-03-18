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Дружина Решетніка різко відповіла на закиди, що вона "бреше" про їхню ідеальну сім'ю

Дружина Решетніка різко відповіла на закиди, що вона "бреше" про їхню ідеальну сім'ю

Григорій Решетнік із дружиною та синами / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Христина обурилася через коментарі про їхню родину від деяких користувачів Мережі.

Дружина ведучого Григорія Решетніка - блогерка Христина Решетнік – різко відповіла на закиди, що вона нещира та разом з чоловіком "бреше" про їхню ідеальну сім'ю.

У своєму Instagram блогерка показала коментарі, які їй пишуть невдоволені користувачі. Здебільшого, вони звинувачують Решетніків у нещирості, адже, мовляв, таких ідеальних сімей не існує. Утім, Христина не стала терпіти хейт. Вона зазначила, що в них з чоловіком, як і у всіх, бувають негаразди, утім вони працюють над стосунками, адже прагнуть бути щасливими одне з одним.

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik
Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Вони такі ідеальні, аж тошно, хочуть бути ідеальними, але це не можливо", - такі коментарі прилітають. Чому ви думаєте, що не буває ідеальних стосунків та людей? Для кожного з нас цей показник індивідуальний. Для когось норма розлучатись п'ять разів і залишати п'ятьох дітей, а для когось ніколи не одружуватися. У кожного свої проблеми в стосунках, сварки і примирення, у всіх ситуації подібні. Але результат різний, бо ступінь відповідальності буває різна. І тільки ми самі обираємо – бути одне з одним щасливими чи ні", - зазначила Христина.

Дружина Решетніка також наголосила, що прагне бути ідеальної лише для себе і постійно над цим працює. Блогерка побажала коментаторам стежити за собою і не лізти до чужої сім'ї.

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik
Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Я не прагну бути ідеальною для когось, я прагну бути ідеальною для себе! Не зраджувати собі, своїм цінностям і пріоритетам в житті, бути натхненною і щасливою дружиною і мамою! Я це хочу і над цим працюю! Cаме це я бачу в інших, бо в інших людях ми бачимо своє віддзеркалення", - додала Христина.

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік розповів, скільки коштів на місяць витрачає на родину та чому досі не має власного житла.

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