Дружина Решетніка різко відповіла на закиди, що вона "бреше" про їхню ідеальну сім'ю

Дружина ведучого Григорія Решетніка - блогерка Христина Решетнік – різко відповіла на закиди, що вона нещира та разом з чоловіком "бреше" про їхню ідеальну сім'ю.

У своєму Instagram блогерка показала коментарі, які їй пишуть невдоволені користувачі. Здебільшого, вони звинувачують Решетніків у нещирості, адже, мовляв, таких ідеальних сімей не існує. Утім, Христина не стала терпіти хейт. Вона зазначила, що в них з чоловіком, як і у всіх, бувають негаразди, утім вони працюють над стосунками, адже прагнуть бути щасливими одне з одним.

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Вони такі ідеальні, аж тошно, хочуть бути ідеальними, але це не можливо", - такі коментарі прилітають. Чому ви думаєте, що не буває ідеальних стосунків та людей? Для кожного з нас цей показник індивідуальний. Для когось норма розлучатись п'ять разів і залишати п'ятьох дітей, а для когось ніколи не одружуватися. У кожного свої проблеми в стосунках, сварки і примирення, у всіх ситуації подібні. Але результат різний, бо ступінь відповідальності буває різна. І тільки ми самі обираємо – бути одне з одним щасливими чи ні", - зазначила Христина.

Дружина Решетніка також наголосила, що прагне бути ідеальної лише для себе і постійно над цим працює. Блогерка побажала коментаторам стежити за собою і не лізти до чужої сім'ї.

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Я не прагну бути ідеальною для когось, я прагну бути ідеальною для себе! Не зраджувати собі, своїм цінностям і пріоритетам в житті, бути натхненною і щасливою дружиною і мамою! Я це хочу і над цим працюю! Cаме це я бачу в інших, бо в інших людях ми бачимо своє віддзеркалення", - додала Христина.

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік розповів, скільки коштів на місяць витрачає на родину та чому досі не має власного житла.

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