Дружина Решетніка розчулила, як троє синів вшанували пам'ять жертв Голодомору

Щороку наприкінці листопада Україна відзначає День пам'яті жертв Голодомору.

Так, про радянський геноцид українського народу сьогодні, 23 листопада, згадала й родина ведучого Григорія Решетніка. У фотоблогу його дружина Христина опублікувала кадри з трьома синами, які розповіли про цю скорботну дату.

"Ми вшановуємо пам'ять тих людей, які померли під час Голодомору, коли росіяни забирали у них їжу. Треба запалити свічку", - розчулили двоє старших хлопців

Родина Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Так, дружина ведучого ще з дитинства наголошує майбутньому поколінню на важливості зберігати пам'ять про таку жахливу трагедію. До того ж родина Решетніка доєдналася до акції й в обід запалила свічку на підвіконні в пам'ять про всіх загиблих від голоду.

"Наші діти добре знають, який це день і що потрібно робити. Ніколи знову", - написала Христина.

Родина Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно настало рівно 1000 днів з моменту повномасштабної війни Росії проти України. Українські знаменитості у пам'ятний день поділилися переживаннями за свій народ під час щоденного терору й підтримали співгромадян.

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