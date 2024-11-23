Дружина Решетніка розчулила, як троє синів вшанували пам'ять жертв Голодомору

Родина шоумена запалила свічку вдома.
Щороку наприкінці листопада Україна відзначає День пам'яті жертв Голодомору.
Так, про радянський геноцид українського народу сьогодні, 23 листопада, згадала й родина ведучого Григорія Решетніка. У фотоблогу його дружина Христина опублікувала кадри з трьома синами, які розповіли про цю скорботну дату.
"Ми вшановуємо пам'ять тих людей, які померли під час Голодомору, коли росіяни забирали у них їжу. Треба запалити свічку", - розчулили двоє старших хлопців
Так, дружина ведучого ще з дитинства наголошує майбутньому поколінню на важливості зберігати пам'ять про таку жахливу трагедію. До того ж родина Решетніка доєдналася до акції й в обід запалила свічку на підвіконні в пам'ять про всіх загиблих від голоду.
"Наші діти добре знають, який це день і що потрібно робити. Ніколи знову", - написала Христина.
Нагадаємо, нещодавно настало рівно 1000 днів з моменту повномасштабної війни Росії проти України. Українські знаменитості у пам'ятний день поділилися переживаннями за свій народ під час щоденного терору й підтримали співгромадян.
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