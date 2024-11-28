Дружина Решетніка розчулила, як вони в укритті вітали сина з 4-річчям: "Реалії життя в Україні"

Наймолодший син подружжя зустрів свій день народження під час обстрілу.

Дружина ведучого Григорія Решетніка – блогерка Христина Решетнік – показала, як вони вітали сина в укритті з 4-річчям.

Так, 28 листопада Олександр святкує день народження. Хлопчикові виповнюється чотири роки. Свято син подружжя зустрів в укритті, адже вночі країна-агресорка Росія вкотре обстрілювала Україну ворожими снарядами.

У своєму Instagram Христина Решетнік показала, як вони вітали Олександра з днем народження. Зокрема, старші брати підтримували хлопчика обіймами.

Сини Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Перші привітання від братів були в укритті. Реалії життя в Україні – день народження найменший Решетнік зустрів в укритті", - написала блогерка.

Сини Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Однак Решетніки не дали країні-агресорці зіпсувати свято їхньому синові. Вранці на Олександра чекав сюрприз. Батьки прикрасили будинок різними повітряними кульками. Окрім того, сімейство підготувало для сина різноманітні подарунки, серед яких були іграшкові авто, пістолет, конструктор та інше.

Григорій Решетнік вітав сина з днем народження / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Що б наш горе-сусід не витворяв вночі, вранці почалася справжня магія. Подарунки на місці, чекаємо на іменинника", - зазначила блогерка.

Григорій Решетнік вітав сина з днем народження / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, наразі Григорій Решетнік разом із родиною живе в квартирі в Києві. Однак подружжя наважилося втілити одну зі своїх мрій в життя. Зокрема, шоумен почав будувати двоповерховий будинок.

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