Дружина Решетніка розкрила, куди прилетіла з дітьми після проблем на кордоні: "Інший бік світу"

Дружина українського ведучого Григорія Решетніка після проблем на польському кордоні розповіла про відпустку.

Так, Христина Решетнік з трьома синами полетіла до теплої країни. У своєму фотоблогу дружина зірки зазначила, що зараз вони відпочивають у Домініканській Республіці. Блогерка зазначила, що вони обрали цю країну не просто так, а через відсутність росіян. За словами Христини, довкола всі місцеві висловлюють підтримку Україні, а на території готелю навіть встановлено синьо-жовтий стяг.

"Діти заслужили це. Привіт з іншого боку світу. Головна причина, чому ми тут – сказали, що росіян тут практично немає. Одразу біля готелю стяг України. У самому центрі всі говорять, що вони дуже підтримують українців", - поділилася блогерка.

Дружина Григорія Решетніка з їхніми синами / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Дружина Григорія Решетніка з їхніми синами / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Також багатодітна мама розповіла, що її турбує джетлаг. Все тому, що у Домінікани велика різниця у часі з Києвом. Тим не менш, родина вже встигла сходити на пляж і позасмагати.

"Джетлаг жорсткий. Прокидаюсь з робітниками готелю о 5 ранку. Природа тут неймовірна. Спостерігати за людьми тут одна насолода. Як же вони насолоджуються життям – просто ввімкнули собі колонку на пляжі, стали і танцюють", - поділилася враженнями дружина Решетніка.

Дружина Григорія Решетніка з їхніми синами / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Дружина Григорія Решетніка з їхніми синами / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Дружина Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Дружина Григорія Решетніка з їхніми синами / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно Христина Решетнік розповідала, чому її розвернули на польському кордоні перед вильотом у відпустку.

Читайте також: