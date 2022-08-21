Дружина Решетніка розповіла про серйозну травму молодшого сина та показала закривавлену кофтину

Наймолодший син Григорія Решетніка боляче травмувався.

Про це розповіла дружина шоумена. Загалом, Христина поділилася, що травму Олександр отримав під час прогулянки. А все тому, що старші брати – Іван та Дмитро – вирішили побавитися з молодшим та підняти його на руки. Утім, хлопчики не втримали Сашка та впустили хлопчика.

Дружина Григорія Решетніка з сином / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Христина розповіла, що весь вечір займалася травмами сина. Ймовірніше за все, їм навіть довелося звернутися до лікаря, адже дружина Решетніка показала світлину своєї кофти, де видно сліди від крові. Тому травма, скоріш за все, виявилася серйозною.

Дружина Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Вчора я бій Усика не дивилася. Діти – такі діти! Словом, гуляли, все норм. Але брати вирішили пограти з меншим, на руки підняти і не втримали. І це реально секунда – навіть не встигла підбігти", - поділилася Христина.

Нагадаємо, ведучий Даніель Салем отримав поранення на передовій. Знаменитість поділився, що він травмував спину.

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