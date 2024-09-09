Дружина Решетніка відповіла, чи адаптувався їхній 3-річний син у школі: "Думала, будуть крики"

Дружина ведучого Григорія Решетніка – блогерка Христина Решетнік – розповіла про адаптацію 3-річного сина Сашка у школі.

Так, цьогоріч подружжя відвело не лише двох старших синів до школи. Наймолодший Сашко також вперше сів за шкільну парту. Христина вже розповідала, що 3-річний хлопчик, якому у листопаді буде чотири, постійно рівняється на братів і тому хотів чимскоріш почати навчання в школі. Тож, Решетніки здійснили бажання Сашка й тепер він навчається у дошкільній групі.

Дружина ведучого у своїх сторіз в Instagram зізналася, що 3-річний малюк уже повністю адаптувався до нових умов і навіть встиг потоваришувати з однокласниками. До того ж на здивування Христини Сашко жодного разу не відмовлявся йти зранку до школи.

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Провела найменшого Решетніка. У нього був відповідальний ранок – здавали аналізи. Потім поснідав з мамою у їдальні. Адаптація минула у Сашка легко й просто. Тому що я думала будуть крики. Понеділок завжди складний день у дітей після вихідних. Але він сьогодні біг до класу. Відпустив руку й сказав "мамо, па-па", переодягнувся й пішов до класу, обіймав однокласників. Кожна наступна дитина розвивається ще швидше за братів", - поділилася Христина.

Сашко Решетнік / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова зворушливо відправила 19-річну доньку за кордон і зізналася, де вона навчатиметься.

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