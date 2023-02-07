Дружина Решетніка відповіла, що вони робитимуть у разі повторного наступу окупантів на Київ

Христина зізналась, чи планують вони з чоловіком та дітьми на якийсь час поїхати зі столиці.

Дружина телеведучого Григорія Решетніка – Христина – відповіла, що вони з чоловіком планують робити, якщо Росія розпочне новий наступ на Київ.

За словами знаменитості, їй часто ставлять такі запитання, чи планує їхня сім'я на якийсь час поїхати зі столиці, а особливо на тлі чуток про те, що країна-агресорка хоче знову піти у наступ на Київську область.

Христина зізналась, що вони з Григорієм та трьома дітьми у будь-якому разі не планують їхати з Києва.

Дружина Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Багато хто мені пише в особисті повідомлення, навіть вчора підходили до нас з Гришою люди на вулиці і питали: "Боже, як ви реагуєте, чи ви нікуди не виїжджаєте зараз, тому що говорять чутки різні, інформація різна про наступ не тільки на сході, але й на Київ". Можу вам сказати, що нікуди ми не збираємося їхати", - прокоментувала дружина Решетніка.

Христина також додала, що вже майже рік повномасштабної війни вони перебувають у Києві і нікуди їхати не збираються. Сім'я Решетніка вірить у ЗСУ та працює задля перемоги України.

"Ми весь рік, який триває війна, ми тут. Ми з трьома дітками у столиці. Власне, вони навчаються, ми працюємо, ми живемо, ми допомагаємо. Ми вважаємо, що нікуди не потрібно їхати, і ми будемо тут. Взагалі працюватимемо і віритимемо в нашу перемогу ми тут, у Києві", - наголосила Христина.

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