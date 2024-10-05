Дружина Решетніка висловилася про ставлення до свекрухи та як уникає з нею непорозумінь

Дружина ведучого Григорія Решетніка розповіла про свої стосунки зі свекрухою.

Так, блогерка Христина Решетнік зізналася, що дуже поважає маму чоловіка та ніколи не намагалася конкурувати з нею за увагу коханого. До того ж зізналася, що її свекруха не втручається у їхній шлюб з Григорієм і не дає зайвих порад. Спираючись на власний досвід, дружина ведучого дала пораду бути мудрішими та не вступати в конфлікти між собою, йти на компроміси.

"Не конкурувати однозначно! Бо мама – це святе! І вона завжди займатиме особливе місце в житті вашого чоловіка! Краще ввімкніть мудрість і стерпіть в якісь моменти. Життя виведе і покаже. Хто правий, а хто ні. Але я все-таки щасливиця в цьому плані, бо мама Оля (мама Гриші) ніколи не лізла в наші стосунки, не давала порад чи настанов. Надзвичайно мудра жінка, в якої я вчусь. Аби зі своїми синами вести себе так само!", - написала Христина.

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк поділився атмосферними фото з батьками та розповів про їхній спільний відпочинок в його рідному місті.

Читайте також: