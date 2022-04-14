Дружина Романа Сасанчина оголосила про розрив зі співаком: "Ми більше не сім'я"

Дружина Романа Сасанчина оголосила про розрив зі співаком: "Ми більше не сім'я"

Виконавець поки що не прокоментував цю новину.

Дружина переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Іванна – оголосила про розрив зі співаком.

У своїх Instagram-stories блогерка, яка зараз перебуває в Польщі з їхньою крихітною донькою, повідомила, що подружжя більше не разом.

"Ми більше не сім'я! А все почалось понад місяць тому. Сумно, але вірю з часом переболить", – написала Іванна.

instagram.com/annavi_i

Більше вона не повідомила жодних подробиць. Не прокоментував цю заяву і сам Роман. Втім, подружжя відписалося одне від одного у фотоблогу.

Нагадаємо, Роман та Іванна познайомилися 2020 року. Пара зустрілася в компанії спільних друзів та за декілька місяців почала жити разом. У травні 2021-го співак освідчився коханій, а 2 грудня закохані одружилися. 30 грудня у пари народилася донечка, яку назвали Елізабет.

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