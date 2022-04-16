Дружина Романа Сасанчина після новини про розрив зі співаком наважилася на рішучий крок

Блогерка видалила свою сторінку у фтоблогу.

Дружина переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина Іванна наважилася на рішучий як для блогерки крок.

Після того, як дівчина розповіла про те, що вони з Сасанчиним розійшлися, на неї посипалася купа хейту. Коли ж Іванна повідомила, що сподівається, що у них з Романом все ще налагодиться, певно, кількість гнівних повідомлень збільшилася:

"Я сподіваюся тільки на краще. Я знаю, що ми обоє добре винуваті у тому, що зараз сталося. У нас реально дуже складний період. Я сподіваюся, ми його переростемо, з усім впораємося і для себе я вирішила, що буду шукати психолога, ходити до нього. Копатись всередині, що я роблю не так. Сподіваюся, Рома це теж зробить", - повідомила у сторіс свого фотоблогу Іванна.

instagram.com/annavi_i

Втім, пізніше у сторіс свого Instagram дівчина знов звернулася до підписників і повідомила, що "ні на чому піаритись не хотіла і не хоче", а як доказ своїх слів Іванна наважилася видалити свою сторінку в Instagram.

Зазначимо, що декілька днів тому дружина Романа Сасанчина оголосила про розрив зі співаком і заявила, що вони "більше не сім'я". Більше вона не повідомила жодних подробиць. Не прокоментував цю заяву і сам Роман. Втім, подружжя відписалося одне від одного у фотоблогу.

instagram.com/annavi_i

Та потім Іванна зауважила, що вони з Романом не розлучилися, а переживають серйозний конфлікт.

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