Дружина Романа Сасанчина показала ніжні обійми зі співаком на осінніх фото

Дружина переможця проєкту "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванна показала в соцмережах милі кадри з чоловіком.

Подружжя влаштувало невеличку осінню фотосесію під час прогулянки з маленькою донечкою. На фото, якими Іванна поділилася на своїй сторінці в Instagram, пара бавилася одне з одним та ніжно обіймалася.

Роман Сасанчин із дружиною / Фото: instagram.com/annavi_i

Роман Сасанчин із дружиною / Фото: instagram.com/annavi_i

"Просто ми, такі, як є! Дякую Богу за мою сім’ю", - підписала світлини із чоловіком блогерка.

Роман Сасанчин із дружиною / Фото: instagram.com/annavi_i

Днями зворушливими фото з 9-місячною донечкою Елізабет поділився і сам Сасанчин, який не часто робить публікації в соцмережах.

На відміну від чоловіка, Іванна активно веде свій блог та розповідає всі деталі про життя подружжя. Так, нещодавно блогерка розповіла, ким працювала до того, як познайомитися із Романом.

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