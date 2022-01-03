Дружина Романа Сасанчина показала, що він їй подарував за доньку

Дружина Романа Сасанчина показала, що він їй подарував за доньку

Молоду маму та маля виписали з пологового.

Український співак, переможець "Голосу діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин повідомив, що його дружину Іванну разом з донькою виписали з пологового.

Щасливий молодий батько поділився з прихильниками в Instagram фото з виписки та подякував всім, хто весь цей час підтримував їх та переживав:

Дружину Романа виписали з пологового / instagram.com/sasanchyn_official

"І все ж таки хочемо висловити величезну подяку пологовому у Тернополі за те, що попри всі складності, які були у нас з Іванкою виконали свою роботу на найвищому рівні. І, найголовніше, зробили все для того, щоб наша дитинка та Іванка приїхали сьогодні додому здоровими та неймовірно щасливими", - написав Сасанчин.

Дружину Романа виписали з пологового / instagram.com/sasanchyn_official

Дружину Романа виписали з пологового / instagram.com/sasanchyn_official

Зустрічали сім'ю близькі друзі з квітами та величезними рожевими кульками, які ледь умістилися в машині.

instagram.com/annavi_i

Своєю чергою, дружина виконавця похизувалася подарунком, який їй зробив чоловік за народження донечки. Роман презентував коханій підвіску з кулоном у вигляді матері з немовлям.

Роман потішив дружину подарунком / instagram.com/annavi_i

Шанувальники привітали молодих батьків з поповненням і з тим, що все минуло добре: "які ви гарні, вітаю вас!", "здоров'я мамі та донечці", "вітаю! Але цікаво, де ж батьки дівчини і мама Романа".

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