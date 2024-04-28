Дружина Романа Сасанчина поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Тяжка ніч була"

Іванна розповіла, що з нею сталося та як вона почувається.

Дружина українського співака Романа Сасанчина – Іванна – розповіла про проблеми зі здоров'ям.

У своєму Instagram блогерка пожалілася, що захворіла. Іванна Сасанчин також розповіла про симптоми хвороби. Зокрема, обраницю виконавця мучить висока температура, нежить та біль у горлі.

"Я захворіла. Температура 39, хоча зранку ще було плюс-мінус ок. Горло першить, ніс тече і очі течуть", - поділилася Іванна Сасанчин.

Допис дружини Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Наступного дня, а саме 28 квітня, дружина співака вийшла на зв'язок. Вона розповіла, що поки їй не стало ліпше. Ба більше, вночі симптоми хвороби загострилися. Нині Іванна сподівається, аби їхня маленька донечка Елізабет не підхопила вірус та не захворіла вслід за нею.

"Тяжка ніч була. Головне, щоб Еліза не захворіла", - зазначила блогерка.

Дружина Романа Сасанчина з їхньою донькою / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Нагадаємо, нещодавно дружина Романа Сасанчина розповіла про трагедію, яке сталося в їхній родині. Іванна шокувала, що втратила дитину. Обраниця виконавця зізналась, що знову завагітніла, але, на жаль, плід завмер.

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