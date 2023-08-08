Дружина Романа Сасанчина поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Вже не витримую"

Дружина переможця "Голосу. Діти" та "Голосу країни-10" Романа Сасанчина - Іванна - розповіла про проблеми зі здоров'ям.

25-річна дівчина вийшла на зв'язок зі своїми підписниками в Instagram та розповіла про погане самопочуття. Як розповіла Іванна, від самого ранку її почав турбувати головний біль та підвищений тиск. З такими проблемами, як каже дівчина, вона зіштовхується з 15 років.

"Моє самопочуття бажає кращого. Це якісь мігрені чи щось таке, чи Меркурій не так повернувся. Менш з тим, дуже сильно болить в мене голова. Не допомагають жодні знеболюючі. Треба, мабуть, придбати щось від мігрені. Боже, 25 років, а вже стільки болячок, з головою і з тиском. Хоча з тиском я страждаю від 15 років", - поділилася зі своєю аудиторією Іванна.

Дружина Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

На вечір стан дівчини став ще гіршим, Іванна навіть думала вже викликати швидку допомогу, адже біль не минав.

"Вже не витримую! Напевно, буду викликати "швидку", бо не можу вже терпіти", - поділилася дівчина.

Дружина Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Однак певний час Іванна все ж вирішила почекати до виклику "швидкої" та сходила в аптеку, аби виміряти тиск і купити необхідні ліки. Як розповіла дівчина, показники виявилися завищеними, але перебували у межах допустимої норми, тож фармацевт не стала давати їй гіпертонічні препарати.

"Сходили в аптеку, зміряли тиск. У мене щось там 130 з копійками. Але мені нічого не захотіли продавати від тиску, бо сказали, що він у межах норми. А у мене він взагалі не в межах норми", - розповіла Іванна.

Дружина Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Раніше дружина Романа Сасанчина показала їхню підрослу донечку під час прогулянки Києвом.

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