Дружина Романа Сасанчина повідомила про проблеми зі здоров'ям у їхньої 5-місячної доньки

Дружина переможця "Голосу діти" та "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванна розповіла, що їхній п'ятимісячній доньці Елізабет належить зробити операцію.

У сторіс своєї сторінки в Instagram Іванна розповіла, що у дівчинки всю ніч була температура, тож вранці вони вирушили до державної лікарні. Там їм прописали лікування від горла. Як з'ясувалося, причина температури Елізабет зовсім не у горлі:

"Але я почула дивний запах з її вушка і ми поїхали до приватного лікаря і лікар говорить, що це запалення вушка і воно пішло від соплів", - пояснила Іванна.

Фото: instagram.com/annavi_i

Дівчина зазначила, що вони були у декількох хірургів, і у маленької Елізабет, як з'ясувалося, гемангіома. Іванна та Роман прийняли рішення зробити доньці операцію:

Фото: instagram.com/annavi_i

"Були ми в декількох хірургів з гемангіомою і нам сказали, що краще її видаляти, бо вона інтенсивно росте і ріст не зупиняється. Прописували нам в Польщі крапельки, вони б мали зупинити ріст і вона мала б світлішати, але нічого не зупиняє, вона все рівно росте. Хоча ми ними вже користуємося місяць і результату взагалі ніякого немає. Тому, ми вирішили, що видалимо її все ж таки лазером", - розповіла дружина Романа Сасанчина.

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