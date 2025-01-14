Дружина Романа Сасанчина пожалілася, що їхня трирічна донечка серйозно захворіла в Польщі

Дружина українського співака і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина пожалілася, що їхня трирічна донька серйозно захворіла.

Так, блогерка Іванна разом із маленькою Елізабет перебуває у Польщі. За кордон із Києва обраниця музиканта виїхала у грудні на період зими. Однак по приїзду до Польщі донечка подружжя захворіла. Спочатку симптоми хвороби послабилися. Проте нещодавно в Instagram-stories Іванна пожалілася, що Еліза знову почувається зле. У дівчинки піднялася висока температура та посилився кашель.

Дружина Романа Сасанчина зізнався, що в неї вже просто здають нерви. До слова, спочатку Елізабет захворіла, а згодом і сама Іванна. А нині ж хвороба у трирічної доньки посилилася.

Допис дружини Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

"Еліза знову температурить, а кашель так і не минув, а став сильнішим. У мене скоро нерви здадуть", - поділилася Іванна.

Нагадаємо, раніше акторка Дар'я Петрожицька пожалілася на проблеми зі здоров'ям. Артистка зізналась, що рік видався складним, тож її організм дав збій.

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