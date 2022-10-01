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Дружина Романа Сасанчина розповіла, ким працювала до знайомства із співаком

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Дружина Романа Сасанчина розповіла, ким працювала до знайомства із співаком

Дружина Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_i

Дружина переможця "Голос. Діти" Романа Сасанчина, Іванна, пригадала, яким було її життя до стосунків зі співаком.

У своєму Instagram 24-річна Іванна Сасанчина вирішила влаштувати вечір спогадів та поділилася із шанувальниками світлинами зі свого особистого архіву. 

Дружина співака розповіла, що до народження донечки та заміжжя встигла попрацювати на декількох роботах. Як виявилося, була кухарем.

© instagram.com/annavi_i
Фото: instagram.com/annavi_i

"Я працювала на кухні. Кухар гарячого цеху", - поділилася Іванна. 

Блогерка додала декілька кадрів, на яких показала себе в уніформі та увесь робочий процес на кухні. 

© instagram.com/annavi_i
Фото: instagram.com/annavi_i

Іванні також довелося випробувати свої сили по той бік ресторанної кухні. Дівчина деякий час працювала офіціантом, але зізналася, що для неї ця робота виявилася не з простих.

© instagram.com/annavi_i
Фото: instagram.com/annavi_i

"Також працювала офіціантом у нічному клубі! І кажу так, це те ще випробування для нервів", - розповіла Іванна. 

А ось досвід материнства дружина Сасачина переймала, працюючи із чужими дітьми. Дівчина розповіла, що деякий час навіть встигла побути нянею. 

"Набила собі руку до своєї дитини", - додала Іванна.

© instagram.com/annavi_i
Фото: instagram.com/annavi_i

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