Дружина Романа Сасанчина розповіла про невтішний результат обстеження доньки: "Чути шум в серці"

Дружина співака Романа Сасанчина - Іванна – розповіла про результати обстеження їхньої маленької донечки Елізи.

Так, в Instagram-stories обраниця музиканта розповіла, що зводила дівчинку на плановий огляд до лікарів. Педіатр під час прослуховування почув шуми в серці. Іванну неабияк обурює, чому інші лікарі їй раніше про це не розповідали.

"Ми були на огляді в лікаря. Нам сказали, що в Елізи чути шум в серці. УЗД потрібно обов'язково зробити. Тепер не розумію, чому всі інші лікарі цього нам не говорили", - обурилася Іванна.

Донька Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_i

Дружина Сасанчина поділилася, що завтра, 1 грудня, вони теж йтимуть до лікарні. На маленьку Елізу чекає УЗД серця і органів черевної порожнини. Окрім того, треба здати певні аналізи.

"Завтра (1 грудня – прим. ред.) ще УЗД серця і органів черевної порожнини маємо пройти і деякі аналізи здати", - поділилася Іванна.

Нагадаємо, нещодавно дружина Романа Сасанчина змусила своїх підписників неабияк хвилюватися. Вона показалася зі сльозами на очах та розповіла про проблеми у шлюбі зі співаком.

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