Дружина Романа Сасанчина розповіла про погіршення стану здоров'я: "Підозра, що кіста"

Дружина співака Романа Сасанчина – Іванна – розповіла про погіршення самопочуття.

Так, у своєму фотоблогу Іванна повідомила підписникам, що вона занепокоєна станом свого здоров'я. Зокрема, поскаржилася на стан жіночої статевої системи. Втім, блогерка не стала відкладати це звернулася за консультацією до спеціаліста, який зробив їй УЗД. За словами дружини співака, у неї знову могла виникнути кіста, як колись після народження доньки.

"Йду на УЗД. Затримка вже місяць. У мене підозра, що знову кіста", - зазначила Іванна.

Роман Сасанчин із дружиною / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Після обстеження блогерка поки не ділилася жодними подробицями. Натомість Іванна розповіла, що її турбує ще одна проблема – гострий біль у ногах. Вона пояснює, що їй доволі важко лежати чи сидіти.

"У мене останні декілька днів страшно ломить, крутить коліна й ноги. Я не розумію, що це таке. І дуже боляче. Спати неможливо, ходити, сидіти найгірше. Не знаю, що це таке", - додала блогерка.

Нагадаємо, нещодавно дружина Романа Сасанчина Іванна розказала про їхні кризи та думки про розлучення. Блогерка пояснила, що саме ставало на заваді їхнім стосункам та чи подолали вони це.

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