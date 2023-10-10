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Дружина Романа Сасанчина відповіла на чутки про вагітність та розповіла про проблеми зі здоров'ям

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Дружина Романа Сасанчина відповіла на чутки про вагітність та розповіла про проблеми зі здоров'ям

Роман Сасанчин із дружиною / Фото: instagram.com/annavi_i

Блогерка відверто заговорила про планування другої дитини.

Дружина співака Романа Сасанчина - Іванна - відреагувала на чутки про свою другу вагітність. 

Блогерка вийшла на зв'язок зі своїми підписниками в Instagram та заговорила про планування другої дитини. Як раніше говорила Іванна, вони з Романов вже обговорювали можливе поповнення в родині, нещодавно в дівчини з'явилися симптоми, що можуть натякати на вагітність. 

У сторіз дружина артиста відверто зізналася, що впевнена в тому, що не вагітна, але про всяк випадок зробила тест.

"Так хочу оселедця з картопелькою. В мене затримка два місяці, і я впевнена, що не вагітна! Але на всяк випадок зроблю тест", - написала Іванна.

Дружина Романа Сасанчина / © instagram.com/sasanchyn_family
Дружина Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Після цього у Мережі почали з'являтися чутки про те, що пара все ж таки чекає на другого малюка. Аби розставити всі крапки над "і" дружина Романа пояснила, що має певні проблеми з жіночими гормонами, а тест показав негативний результат.

Я робила тест і я не вагітна! Люба "жовта пресо", не пишіть маячню в ФБ. Якщо я буду вагітна, я це прямо скажу. Зараз в мене проблеми з гормонами, і тому в мене затримка через жорсткий гормональний збій", - сказала Іванна.

Дружина Романа Сасанчина / © instagram.com/sasanchyn_family
Дружина Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

За словами блогерки, такі проблеми зі здоров'ям в неї з'явилися ще в 16-річному віці, а одразу після народження доньки в неї діагностували кісту.

"Зараз боюсь навіть йти на огляд, щоб не почути знову погані новини, але доведеться. Часті гормональні збої або кіста - це в мене, як добрий день! Таке мене переслідує десь з 16 років. Я коли народила Елізу, через місяць в мене виявили кісту на яєчнику", - розповіла Іванна.

Дружина Романа Сасанчина / © instagram.com/sasanchyn_family
Дружина Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Нагадаємо, що Роман Сасанчин та його обраниця разом виховують донечку Елізабет, яка народилася в грудні 2021 року.

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Перегляди
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